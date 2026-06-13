США стали вдвое больше покупать российской обуви
Россия в апреле более чем вдвое увеличила экспорт обуви в США в месячном исчислении – до $262 400, сообщает «Прайм» со ссылкой на американскую таможенную статистику.
В марте 2026 г. Соединенные Штаты приобрели у России обуви на $118 200. В апреле объем поставок увеличился более чем вдвое, достигнув наивысшего значения с апреля 2025 г., когда американские закупки российской обуви составляли $273 600.
Лидерами по поставкам обуви в США по итогам апреля стали Вьетнам (с показателем $794,5 млн), Китай ($290,5 млн), Индонезия ($287,6 млн), Италия ($175,2 млн) и Камбоджа ($142,3 млн).
США в марте поставили рекорд по импорту российских удобрений – $243,9 млн, что почти вдвое больше, чем в феврале.
По итогам 2025 г. США нарастили импорт российских кондитерских изделий на 13% – до максимального уровня с 2021 г.