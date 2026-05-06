США за март импортировали из РФ рекордное количество удобрений
США за март импортировали из России рекордное количество удобрений на $243,9 млн. Сумма за месяц поставки выросла почти вдвое, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.
В годовом выражении импорт вырос на 11%. По итогам I квартала стоимость импорта составила $564,4 млн, увеличившись на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Больше всего вырос спрос на азотные удобрения. Их США приобрели на $206,6 млн. Калийные купили на $21,8 млн, фосфорные – на $9,2 млн, а смешанные – на $6,3 млн.
Россия вернулась на второе место среди основных поставщиков удобрений Соединенным Штатам. На первом месте – традиционно Канада с $354,2 млн. США нарастили импорт почти на треть в месячном и на 26% – в годовом выражении (до $1,297 млрд).
18 марта «Ведомости» со ссылкой на ЦЦИ и агентство Metals & Mining Intelligence (MMI) писали, что конфликт на Ближнем Востоке привел к скачку цен на российские удобрения. Наиболее существенно выросла стоимость азотных удобрений – карбамида и аммиачной селитры. Стоимость карбамида на базисе FOB («с погрузкой на судно») Балтика с 26 февраля по 12 марта увеличилась на 39–40% до $575–585/т. По данным ЦЦИ на 13 марта, котировки достигли $563–586/т, а отдельные сделки заключались по цене $600/т. Это максимальные значения с октября 2022 г.