Мишустин обсудит с премьером Лаоса проекты в области энергетики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет переговоры с коллегой из Лаоса Сонсай Сипхандоном в Москве, сообщили в правительстве РФ.
Стороны обсудят проекты в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других сферах. В целом, главы правительств планируют обсудить вопросы российско-лаосского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Переговоры состоятся 15 июня.
В начале мая президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетил РФ на 81-летие Победы, где встретился с Владимиром Путиным. Визит Сисулита в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока. Тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Лаос ведут переговоры о поставке первой партии российских нефтепродуктов в республику.