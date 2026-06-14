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Мишустин обсудит с премьером Лаоса проекты в области энергетики

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет переговоры с коллегой из Лаоса Сонсай Сипхандоном в Москве, сообщили в правительстве РФ.

Стороны обсудят проекты в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и других сферах. В целом, главы правительств планируют обсудить вопросы российско-лаосского торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Переговоры состоятся 15 июня.

В начале мая президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетил РФ на 81-летие Победы, где встретился с Владимиром Путиным. Визит Сисулита в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока. Тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Лаос ведут переговоры о поставке первой партии российских нефтепродуктов в республику.

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