Мишустин обсудит с премьером Лаоса проекты в области энергетики

В начале мая президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетил РФ на 81-летие Победы, где встретился с Владимиром Путиным. Визит Сисулита в Россию стал первой зарубежной поездкой в рамках нового президентского срока. Тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Лаос ведут переговоры о поставке первой партии российских нефтепродуктов в республику.