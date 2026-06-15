Oxfam: доход миллиардеров-энергетиков G7 с начала войны в Иране достиг $23 млрд
Состояние 41 энергетического миллиардера из стран G7 увеличилось на $23,5 млрд с начала конфликта вокруг Ирана, который вызвал резкий рост цен на энергоносители. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на доклад международной организации Oxfam.
Совокупная прибыль шести крупнейших нефтяных компаний по итогам 2026 г. может достичь $152 млрд – это на $68 млрд больше довоенных прогнозов. Oxfam также прогнозирует рост прибыли крупнейших производителей удобрений на 23% и превышение довоенных прогнозов у ряда корпораций «семерки».
При этом помощь G7 беднейшим странам в 2024–2025 гг., по данным организации, сократилась на $48 млрд. Такую сумму миллиардеры G7 могут накопить всего за девять дней. С 2020 г. общее состояние миллиардеров в мире выросло на $9,8 трлн.
15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию с Ираном полностью согласована. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф говорил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а документ будет подписан в Швейцарии 19 июня. Bloomberg при этом пишет, что мирное соглашение между США и Ираном вряд ли приведет к немедленному возобновлению регулярного довоенного судоходства в Ормузском проливе.