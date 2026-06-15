Oxfam: доход миллиардеров-энергетиков G7 с начала войны в Иране достиг $23 млрд

15 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по мирному урегулированию с Ираном полностью согласована. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф говорил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а документ будет подписан в Швейцарии 19 июня. Bloomberg при этом пишет, что мирное соглашение между США и Ираном вряд ли приведет к немедленному возобновлению регулярного довоенного судоходства в Ормузском проливе.