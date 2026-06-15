ЛДПР предложила ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%

Комиссии крупных маркетплейсов в 2026 г. выросли от 31% до 50%, а в отдельных категориях и выше с учетом логистики, следует из обращения. По версии ЛДПР, это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Увеличились и сроки перечисления денег продавцам.