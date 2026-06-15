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ЛДПР предложила ограничить комиссию маркетплейсов для продавцов до 20%

Ведомости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал ограничить комиссию маркетплейсов для российских продавцов на уровне 20%, а также сократить срок перечисления денег продавцам до пяти рабочих дней. Обращение об этом Слуцкий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, передает ТАСС.

Комиссии крупных маркетплейсов в 2026 г. выросли от 31% до 50%, а в отдельных категориях и выше с учетом логистики, следует из обращения. По версии ЛДПР, это приводит к росту издержек бизнеса и увеличению цен для покупателей. Увеличились и сроки перечисления денег продавцам.

«Нужно пресечь включение в договоры между маркетплейсами и продавцами условия о комиссионном вознаграждении выше 20% стоимости реализованного товара. Кроме того, маркетплейсы должны перечислять деньги продавцам не дольше чем спустя пять дней с момента получения товара покупателем», – считает Слуцкий.

5 июня «Ведомости» писали, что ключевые онлайн-платформы – Wildberries, Ozon и «Авито» – подписали дополнение к меморандуму о добросовестных практиках. В частности, маркетплейсы закрепят право продавцов отказаться от скидок, финансируемых за счет самой площадки, а также обязуются не ухудшать положение таких продавцов в поисковой выдаче или рейтингах.

В начале 2026 г. в Минпромторге заявили, что считают нужным выравнять комиссии маркетплейсов для импортных и российских товаров. Разница даже в базовой комиссии агрегаторов, без учета тарифов на логистику и инфраструктуру, может достигать 20%, что Алиханов назвал недопустимым.

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