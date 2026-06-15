Кабмин продлил поддержку туроператоров в сфере выездного туризма
Правительство продлило до 15 февраля 2027 г. срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров за 2025 г. Это следует из сообщения кабмина.
Решение направлено на поддержку финансовой стабильности туркомпаний в условиях сохраняющихся ограничений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. «Высвобождаемые средства будут в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из‑за наличия угрозы безопасности», – говорится в сообщении.
Подобное решение принималось кабмином в 2021, 2022 и 2025 г.
В июне 2025 г. правительство продлевало снижение взносов для туроператоров до 1 руб. Размер взноса обычно зависит от того, сколько туристов оператор обслужил за прошедший год. Минимальная сумма – 50 000 руб., максимальная – 500 000 руб. В 2020-2024 гг. действовала мера поддержки, согласно которой взносы сократились до 1 руб., то есть фактически они были отменены. Это было необходимо в связи с пандемией коронавируса и санкционным давлением.