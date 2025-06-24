Правительство продлило снижение взносов для туроператоров до 1 рубля
Правительство продлило действие меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, в рамках которой бизнес ежегодно должен платить взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь» только в размере 1 руб., сообщила пресс-служба кабмина. Решение действует до конца 2025 г.
Размер взноса обычно зависит от того, сколько туристов оператор обслужил за прошедший год. Минимальная сумма – 50 000 руб., максимальная – 500 000 руб. В 2020-2024 гг. действовала мера поддержки, согласно которой взносы сократились до 1 руб., то есть фактически они были отменены. Это было необходимо в связи с пандемией коронавируса и санкционным давлением. Теперь туроператоры освобождены от взносов еще на год.
«Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных недружественными действиями иностранных государств. Оно не повлияет на обеспечение прав туристов», – объяснили в правительстве.
15 июня на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Минэкономразвития призвало туроператоров приостановить продажу туров в Израиль и Иран, а самих туристов – отказаться от поездки в эти страны. Российским гражданам, уже находящимся на территории государств, порекомендовали проявлять максимальную осторожность.