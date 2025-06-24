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Правительство продлило снижение взносов для туроператоров до 1 рубля

Ведомости

Правительство продлило действие меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, в рамках которой бизнес ежегодно должен платить взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь» только в размере 1 руб., сообщила пресс-служба кабмина. Решение действует до конца 2025 г.

Размер взноса обычно зависит от того, сколько туристов оператор обслужил за прошедший год. Минимальная сумма – 50 000 руб., максимальная – 500 000 руб. В 2020-2024 гг. действовала мера поддержки, согласно которой взносы сократились до 1 руб., то есть фактически они были отменены. Это было необходимо в связи с пандемией коронавируса и санкционным давлением. Теперь туроператоры освобождены от взносов еще на год.

«Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных недружественными действиями иностранных государств. Оно не повлияет на обеспечение прав туристов», – объяснили в правительстве.

15 июня на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Минэкономразвития призвало туроператоров приостановить продажу туров в Израиль и Иран, а самих туристов – отказаться от поездки в эти страны. Российским гражданам, уже находящимся на территории государств, порекомендовали проявлять максимальную осторожность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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