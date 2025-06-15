Минэк рекомендовал приостановить продажи туров в Израиль и Иран

Предупреждение связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Третий день стороны обмениваются ударами после начала израильской операции «Восстающий лев», направленной против ядерных объектов и мест дислокации высокопоставленных военных Ирана. В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов в Тегеране, которые были направлены против объектов инфраструктуры ядерного оружейного проекта и топливных танкеров. В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по Хайфе, используя гиперзвуковые ракеты. Помимо этого хуситы, выступающие в поддержку Ирана, запустили ракеты по Тель-Авиву.