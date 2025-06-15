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Минэк рекомендовал приостановить продажи туров в Израиль и Иран

Ведомости

Министерство экономического развития России призвало туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператоров – временно прекратить продажу туров в эти страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Российским гражданам – воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Израиль в туристических целях до нормализации обстановки», – поясняется в сообщении.

Гражданам, находящимся в этих странах, рекомендуется проявлять осторожность в действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

Туроператорам и турагентам Минэк рекомендовал информировать клиентов с купленными турами о текущей ситуации в Израиле и Иране и разъяснять порядок изменения или расторжения договоров на оказание туристических услуг.

Региональным органам власти в сфере туризма поручено оперативно довести данную информацию до туристов, туроператоров и турагентов.

Предупреждение связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Третий день стороны обмениваются ударами после начала израильской операции «Восстающий лев», направленной против ядерных объектов и мест дислокации высокопоставленных военных Ирана. В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов в Тегеране, которые были направлены против объектов инфраструктуры ядерного оружейного проекта и топливных танкеров. В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по Хайфе, используя гиперзвуковые ракеты. Помимо этого хуситы, выступающие в поддержку Ирана, запустили ракеты по Тель-Авиву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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