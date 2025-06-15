Минэк рекомендовал приостановить продажи туров в Израиль и Иран
Министерство экономического развития России призвало туристов отказаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператоров – временно прекратить продажу туров в эти страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Российским гражданам – воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и Израиль в туристических целях до нормализации обстановки», – поясняется в сообщении.
Гражданам, находящимся в этих странах, рекомендуется проявлять осторожность в действиях и перемещениях, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.
Туроператорам и турагентам Минэк рекомендовал информировать клиентов с купленными турами о текущей ситуации в Израиле и Иране и разъяснять порядок изменения или расторжения договоров на оказание туристических услуг.
Региональным органам власти в сфере туризма поручено оперативно довести данную информацию до туристов, туроператоров и турагентов.
Предупреждение связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем. Третий день стороны обмениваются ударами после начала израильской операции «Восстающий лев», направленной против ядерных объектов и мест дислокации высокопоставленных военных Ирана. В ночь на 15 июня Армия обороны Израиля сообщила о завершении серии ударов в Тегеране, которые были направлены против объектов инфраструктуры ядерного оружейного проекта и топливных танкеров. В ответ Иран нанес массированный ракетный удар по Хайфе, используя гиперзвуковые ракеты. Помимо этого хуситы, выступающие в поддержку Ирана, запустили ракеты по Тель-Авиву.