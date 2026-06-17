Whoosh нарастил количество поездок на 15% в мае
Число поездок в кикшеринговом сервисе Whoosh выросло на 15% в течение мая в сравнении с тем же месяцем 2025 г., сообщил «Ведомостям» представитель компании. Показатель увеличился до 17,8 млн поездок.
По данным компании, примерно на 15% также выросло количество поездок именно по России и странам СНГ. Представители сервиса подчеркивают, что такая динамика показывает устойчивость его операционной модели и способность компании наращивать объем поездок без пропорционального увеличения флота.
В мае число зарегистрированных аккаунтов сервиса также показало рост на 21% в сравнении с маем 2025 г., до 36 млн. Число поездок на активного пользователя увеличилось на 11% в течение первых пяти месяцев 2026 г. Кроме того, сервис продолжает масштабироваться в Латинской Америке. Отмечается, что в апреле 2026 г. Whoosh запустил кикшеринг в Мексике. По итогам января – мая 2026 г. количество СИМ в регионе увеличилось более чем в два раза, а число зарегистрированных аккаунтов – на 77%.
11 июня сервис появился в Мехико (Мексика). Компания отмечала, что сначала в городе будут запущены 1000 единиц самокатов с перспективой увеличения парка до 5000. На фоне этой новости акции «Холдинга ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) на Мосбирже подорожали на 5,05% до 68,04 руб. По оценке Whoosh, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой, – высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой. Дополнительным драйвером спроса станет чемпионат мира по футболу 2026 г., матчи которого пройдут в том числе в Мехико.