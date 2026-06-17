Whoosh нарастил количество поездок на 15% в мае

В мае число зарегистрированных аккаунтов сервиса также показало рост на 21% в сравнении с маем 2025 г., до 36 млн. Число поездок на активного пользователя увеличилось на 11% в течение первых пяти месяцев 2026 г. Кроме того, сервис продолжает масштабироваться в Латинской Америке. Отмечается, что в апреле 2026 г. Whoosh запустил кикшеринг в Мексике. По итогам января – мая 2026 г. количество СИМ в регионе увеличилось более чем в два раза, а число зарегистрированных аккаунтов – на 77%.