Акции Whoosh выросли на 5% на новостях о старте в Мехико

В апреле 2026 г. Whoosh запустил аренду в мексиканском Сан-Педро, намереваясь расширяться и в другие города страны. В 2026 г., как сообщалось в марте, компания намеревалась более чем удвоить парк самокатов в Латинской Америке и выйти в новые страны.