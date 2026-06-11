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Акции Whoosh выросли на 5% на новостях о старте в Мехико

Ведомости

Акции «Холдинга ВУШ» (оператор сервиса Whoosh) на Мосбирже подорожали на 5,05% до 68,04 руб. по состоянию на 09:52 мск 11 июня. Рост последовал за объявлением компании о запуске кикшеринга в столице Мексики.

По оценке Whoosh, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой, – высокой плотностью застройки и развитой велоинфраструктурой. Дополнительным драйвером спроса станет чемпионат мира по футболу 2026 г., матчи которого пройдут в том числе в Мехико. Рост турпотока и нагрузка на общественный транспорт усилят интерес к самокатам, добавили в компании.

Whoosh рассматривает возможность проведения IPO латиноамериканской «дочки»

Инвестиции / Инструменты

На старте в Мехико Whoosh запускает 1000 самокатов с планами увеличить парк до 5000 единиц. Мексика стала четвертой латиноамериканской страной присутствия сервиса: ранее компания вышла в Бразилию, Чили и Колумбию. По оценке Whoosh, потенциал рынка кикшеринга в Мексике составляет около 30 млрд руб.

В апреле 2026 г. Whoosh запустил аренду в мексиканском Сан-Педро, намереваясь расширяться и в другие города страны. В 2026 г., как сообщалось в марте, компания намеревалась более чем удвоить парк самокатов в Латинской Америке и выйти в новые страны.

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