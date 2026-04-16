Whoosh запустил аренду электросамокатов в Мексике

В марте в Whoosh сообщили, что компания рассматривает возможность проведения IPO латиноамериканской «дочки». Вариант рассматривают в связи с тем, что бизнес в регионе становится ключевым драйвером роста. За девять месяцев 2025 г. число электросамокатов Whoosh в странах Латинской Америки выросло на 26% до 11 000 ед., количество аккаунтов увеличилось на 116% и составило 3,48 млн ед., а количество совершенных поездок за тот же временной промежуток выросло на 142% и составило 8,4 млн ед.