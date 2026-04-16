Whoosh запустил аренду электросамокатов в Мексике
Российский кикшеринговый сервис Whoosh вышел на рынок аренды электросамокатов в Мексике. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
Сейчас аренда доступна в Сан-Педро, сервис намерен расширить свое присутствие и в других городах Мексики.
По заявлению Whoosh, потенциал рынка кикшеринга в Мексике составляет около 30 млрд руб. Дополнительным драйвером интереса к кикшерингу в Мексике в этом году станет чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут, в том числе, в Монтеррее, добавили в компании.
Мексика стала четвертой латиноамериканской страной, на рынок которой вышел Whoosh. До этого компания запустила аренду самокатов в Бразилии, Чили и Колумбии. По словам гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко, российская компания планирует увеличить парк в регионе до 30 000 средств индивидуальной мобильности (СИМ).
«Латиноамериканский рынок сейчас насыщен менее чем на 10%, поэтому каждый самокат быстро находит спрос, а выручка на одну поездку в 1,8 раз выше, чем в России и СНГ», – сказал он. Компания ожидает, что в среднесрочной перспективе на долю латиноамериканского сегмента может приходиться 30-40% выручки группы компаний.
В марте в Whoosh сообщили, что компания рассматривает возможность проведения IPO латиноамериканской «дочки». Вариант рассматривают в связи с тем, что бизнес в регионе становится ключевым драйвером роста. За девять месяцев 2025 г. число электросамокатов Whoosh в странах Латинской Америки выросло на 26% до 11 000 ед., количество аккаунтов увеличилось на 116% и составило 3,48 млн ед., а количество совершенных поездок за тот же временной промежуток выросло на 142% и составило 8,4 млн ед.