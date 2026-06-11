Whoosh запускает аренду электросамокатов в Мехико

По итогам 2025 г. на Латинскую Америку пришлось 14% выручки «ВУШ холдинга». В перспективе компания рассчитывает увеличить долю этого региона до 40%. В 2024 г. Whoosh также сообщал, что изучает для расширения рынки Африки и Азии, а также небольшие города России – с населением менее 200 000 человек.