Whoosh запускает аренду электросамокатов в Мехико
Сервис аренды электросамокатов Whoosh расширяет присутствие в Мексике. Компания выходит на рынок столицы страны – Мехико. Вначале будут запущены 1000 единиц самокатов с перспективой увеличения парка до 5000. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании.
По оценке Whoosh, Мехико обладает потенциалом, сопоставимым с Москвой, благодаря высокой плотности застройки и развитой велоинфраструктуре. Дополнительным стимулом для спроса станет чемпионат мира по футболу 2026 г. Город примет матч открытия и ряд других игр, что спровоцирует наплыв туристов и нагрузку на общественный транспорт.
По итогам 2025 г. на Латинскую Америку пришлось 14% выручки «ВУШ холдинга». В перспективе компания рассчитывает увеличить долю этого региона до 40%. В 2024 г. Whoosh также сообщал, что изучает для расширения рынки Африки и Азии, а также небольшие города России – с населением менее 200 000 человек.