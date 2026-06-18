Доля вакантных складов в Московском регионе может достичь максимума с 2015 года

Рост вакансии связан с увеличением объема нового строительства на фоне снижения спроса. По прогнозам Ricci, в 2026 г. в Московском регионе будет введено 2,3 млн кв. м складской недвижимости, что на 18% превышает показатель прошлого года. При этом объем сделок по итогам года ожидается на уровне 1,6 млн кв. м против 1,76 млн кв. м в 2025 г., что на 9% ниже. Таким образом, предложение второй год подряд будет расти быстрее спроса, что, по оценке аналитиков, приведет к дальнейшему увеличению объема доступных качественных площадей.