Доля вакантных складов в Московском регионе может достичь максимума с 2015 года
Доля вакантных площадей на рынке индустриально-складской недвижимости Московского региона по итогам 2026 г. может достичь 10%, что станет максимальным показателем с 2015 г., следует из прогноза инвестиционно-консалтинговой компании Ricci, поступившем в «Ведомости». Для сравнения: в 2024 г. невостребованных складов было 0,8%, в 2025 г. – 4,7%, а на конец I квартала 2026 г. уже 6,5%.
Рост вакансии связан с увеличением объема нового строительства на фоне снижения спроса. По прогнозам Ricci, в 2026 г. в Московском регионе будет введено 2,3 млн кв. м складской недвижимости, что на 18% превышает показатель прошлого года. При этом объем сделок по итогам года ожидается на уровне 1,6 млн кв. м против 1,76 млн кв. м в 2025 г., что на 9% ниже. Таким образом, предложение второй год подряд будет расти быстрее спроса, что, по оценке аналитиков, приведет к дальнейшему увеличению объема доступных качественных площадей.
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на существующие сухие склады класса А по итогам I квартала 2026 г. снизилась на 5,4% относительно конца прошлого года и составила 10 500 руб. за кв. м в год без учета НДС и OPEX. По прогнозам компании, к концу года показатель может снизиться до 9000 руб. за кв. м в год.
При этом логистическая инфраструктура остается стратегическим активом для ритейлеров и маркетплейсов, а основная часть сделок традиционно приходится на вторую половину года. Дополнительную поддержку рынку, по мнению экспертов, может оказать дальнейшее снижение ключевой ставки и повышение доступности финансирования для бизнеса.
Ввод складских площадей в Московском регионе в 2026 г. может стать рекордным за последние годы и превысить 1,6 млн кв. м, что приведет к дальнейшему росту вакансии и снижению ставок. Аналогичная ситуация складывается и в других регионах.
В Петербурге за первое полугодие ввели 455 000 кв. м – в три раза больше, чем годом ранее, а доля свободных площадей достигла 6,7% (против 3,8% год назад). Ставки аренды по складам класса «А» в Петербурге в июне снизились до 9500 руб. за кв. м в год, и аналитики прогнозируют дальнейшее падение до 8500–9000 руб.
4 июня стало известно, что подмосковную практику роботизации складов по стандарту «5 звезд» тиражируют на федеральный уровень. В Ростовской области проект роботизированного мультимодального логоцентра оценивают в 12–16 млрд руб.