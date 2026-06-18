Wildberries вложит $300 млн в логистический хаб в Узбекистане
Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) создаст в Узбекистане Центральноазиатский логистический хаб и инвестирует в инфраструктуру более $300 млн. Об этом заявил главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян на Ташкентском международном инвестиционном форуме.
«Ключевым экономическим эффектом станет рост экспорта и продвижение бренда "Сделано в Узбекистане" на международной арене», – цитирует пресс-служба компании Мирзояна.
Хаб объединит сортировочный центр Wildberries и строящийся складской комплекс в Ташкентской области площадью около 170 000 кв. м, а также инфраструктуру в других странах присутствия. Единый логистический узел свяжет ключевые рынки по направлению «Россия – Узбекистан – Ближний Восток» в обе стороны, а также станет транзитной точкой для экспорта товаров на африканские рынки по маршруту «Китай – Узбекистан – Африка».
Объединенная компания Wildberries & Russ была создана в июле 2024 г., ее главным исполнительным директором стал Роберт Мирзоян. Wildberries вышла на рынок Узбекистана в 2022 г. В октябре 2025 г. Wildberries & Russ купила долю в почте Узбекистана. Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, говорил, что оборот узбекских товаров через Wildberries в 2025 году превысил $1,5 млрд.