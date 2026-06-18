Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON3 844,5+0,17%CNY Бирж.00%IMOEX2 485,05-0,22%RTSI1 076,11-1,05%RGBI118,45+0,14%RGBITR784,43+0,16%
Главная / Бизнес /

Wildberries вложит $300 млн в логистический хаб в Узбекистане

Ведомости

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) создаст в Узбекистане Центральноазиатский логистический хаб и инвестирует в инфраструктуру более $300 млн. Об этом заявил главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян на Ташкентском международном инвестиционном форуме.

«Ключевым экономическим эффектом станет рост экспорта и продвижение бренда "Сделано в Узбекистане" на международной арене», – цитирует пресс-служба компании Мирзояна.

Хаб объединит сортировочный центр Wildberries и строящийся складской комплекс в Ташкентской области площадью около 170 000 кв. м, а также инфраструктуру в других странах присутствия. Единый логистический узел свяжет ключевые рынки по направлению «Россия – Узбекистан – Ближний Восток» в обе стороны, а также станет транзитной точкой для экспорта товаров на африканские рынки по маршруту «Китай – Узбекистан – Африка».

Объединенная компания Wildberries & Russ была создана в июле 2024 г., ее главным исполнительным директором стал Роберт Мирзоян. Wildberries вышла на рынок Узбекистана в 2022 г. В октябре 2025 г. Wildberries & Russ купила долю в почте Узбекистана. Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, говорил, что оборот узбекских товаров через Wildberries в 2025 году превысил $1,5 млрд.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её