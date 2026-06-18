Wildberries вложит $300 млн в логистический хаб в Узбекистане

Объединенная компания Wildberries & Russ была создана в июле 2024 г., ее главным исполнительным директором стал Роберт Мирзоян. Wildberries вышла на рынок Узбекистана в 2022 г. В октябре 2025 г. Wildberries & Russ купила долю в почте Узбекистана. Президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, говорил, что оборот узбекских товаров через Wildberries в 2025 году превысил $1,5 млрд.