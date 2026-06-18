Путин пригласил компании из Камбоджи на ВЭФ

Согласно информации на сайте ВЭФа, в прошлом форуме 2025 г. приняли участие 8000 участников и представителей СМИ, 2600 представителей бизнеса, свыше 1000 спикеров и модераторов. На событии присутствовали представители 75 иностранных государств, 14 глав дипломатического корпуса. Самые многочисленные делегации были у Китая, Лаоса, Монголии, Японии, Индии.