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Путин пригласил компании из Камбоджи на ВЭФ

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пригласил камбоджийские компании принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и Российской энергетической неделе. С таким предложением он выступил на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

В этом году ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября 2026 г. во Владивостоке.

Согласно информации на сайте ВЭФа, в прошлом форуме 2025 г. приняли участие 8000 участников и представителей СМИ, 2600 представителей бизнеса, свыше 1000 спикеров и модераторов. На событии присутствовали представители 75 иностранных государств, 14 глав дипломатического корпуса. Самые многочисленные делегации были у Китая, Лаоса, Монголии, Японии, Индии.

Российская энергетическая неделя пройдет с 14 по 16 октября в Москве. Организаторы заявляли, что в этому году событие сохранит комплексный формат, объединяющий стратегическую дискуссионную повестку, программу для инженерно-технического сообщества и масштабную выставочную экспозицию.

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