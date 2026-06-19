«Роснефть» в 2025 году заплатила 5 трлн рублей налогов
Объем налоговых платежей «Роснефти» в бюджеты всех уровней составил 5 трлн руб. Об этом сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что компания на протяжении многих лет остается крупнейшим налогоплательщиком России, играя ведущую роль в формировании доходов федерального бюджета и обеспечении социально-экономического развития страны.
«Общий объем налогов и иных обязательных платежей в бюджетную систему России в отчетном году составил более 5 трлн руб.», – сказал Сечин.
Также, несмотря на негативный внешний фон, «Роснефть» продолжает придерживаться дивидендной политики, осуществляя выплату дивидендов непрерывно с 2000 г., отметил он.
Сечин напомнил, что в 2025 г. на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка составила 8,2 трлн руб., показатель EBITDA – 2,2 трлн руб., или 26% от выручки. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», в 2025 г. составила 293 млрд руб. В результате строгого ранжирования и оптимизации портфеля инвестиционных проектов капитальные затраты в 2025 г. составили 1,4 трлн руб., отметил он. При этом свободный денежный поток в отчетном периоде составил 700 млрд руб.