«Роснефть» в 2025 году заплатила 5 трлн рублей налогов

Сечин напомнил, что в 2025 г. на фоне снижения цен на нефть и укрепления курса рубля выручка составила 8,2 трлн руб., показатель EBITDA – 2,2 трлн руб., или 26% от выручки. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», в 2025 г. составила 293 млрд руб. В результате строгого ранжирования и оптимизации портфеля инвестиционных проектов капитальные затраты в 2025 г. составили 1,4 трлн руб., отметил он. При этом свободный денежный поток в отчетном периоде составил 700 млрд руб.