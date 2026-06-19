ЕР призвала сохранить текущие условия для самозанятых минимум до 2028 года
«Единая Россия» выступает за сохранение действующих условий работы самозанятых как минимум до конца 2028 г. и считает необходимым усилить защиту их прав. Об этом заявил председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство», президент «Опоры России» Александр Калинин.
По его словам, партия намерена добиваться соблюдения гарантий, предусмотренных при запуске специального налогового режима для самозанятых.
«Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги», – отметил Калинин.
Он также сообщил, что ЕР инициировала поправки в Трудовой кодекс, которые должны более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения. Сейчас эти предложения обсуждаются с отраслевыми объединениями и профсоюзами.
По словам Калинина, партия считает необходимым разбирать каждый случай нарушения прав самозанятых. Он напомнил, что в 2025 г. плательщики налога на профессиональный доход перечислили в бюджет 137 млрд руб.
15 июня также сообщалось, что самозанятые получили доступ к бизнес-платформе Max. Новый функционал стал доступен более чем 16 млн граждан, зарегистрированных в этом налоговом режиме.