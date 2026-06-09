Глава Минтруда рассказал о планах по легализации 1,3 млн работников в 2026 году

Глава Минтруда рассказал о планах по легализации 1,3 млн работников в 2026 годуПотенциальные масштабы теневой занятости оцениваются примерно в 5,3 млн человек
Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек за 2026 г., заявил глава министерства Антон Котяков в интервью «Ведомостям». За 2025 г. межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости в субъектах России смогли вывести из тени порядка 1 млн человек и превысили целевой показатель по легализации на год – 775 000 работников, отметил Котяков. Показатели эффективности этой работы устанавливаются индивидуально для каждого субъекта.
Задача по выявлению 1,3 млн нелегально занятых в 2026 г. реалистична, если включает в себя поиск при помощи ФНС работодателей, которые замещают трудовые отношения режимом самозанятости, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Оценки главы Минтруда вполне объективны, так как текущие общественные и деловые настроения серых занятых характеризуются наличием запроса на легализацию, подчеркивает партнер АТРЭ Лора Накорякова.
Обеление занятости приносит налоги и больший уровень социальной защиты работникам, а в масштабах 1,3 млн человек это значимый объем, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Александр Широв. Подмена трудовых отношений особенно негативна для региональных бюджетов, которые получают доход от НДФЛ, отмечает Широв. Он сравнил это число с 2 млн занятых, которых удалось дополнительно вовлечь на рынок с 2022 по 2024 г.
Чтобы оценить долю нелегальной занятости, Минтруд вычисляет по официальным данным различных ведомств, какая доля людей трудоспособного возраста официально работает, вовлечена в обучение, уход за близкими, занимается развитием своего дела и т. д.
Потенциальные масштабы теневой занятости Котяков оценил примерно в 5,3 млн человек. Среди серых занятых 42% планируют в 2026 г. полностью или частично легализовать свой доход в ближайший год, причем почти каждый третий (30%) планирует перейти на полную официальную занятость, сообщает Накорякова.
Серая занятость преимущественно концентрируется в отраслях с высокой долей проектной, сезонной или гибкой занятости – прежде всего в строительстве и ремонте (30% предприятий относятся к нелегальной зоне), торговле (26%), а также товарной логистике и грузоперевозках (18%), говорит Накорякова. Чаще всего теневая занятость встречается в сфере услуг, торговле, сфере гостиниц и общепита, отмечает Широв. Также, по его словам, она распространена в строительстве.
Методика АТРЭ
При этом самозанятые демонстрируют существенно более высокий уровень легализации по сравнению с физическими лицами: доля полностью декларируемых доходов среди них составляет 75% против 34% среди физлиц, отмечает Накорякова. За I квартал этого года власти уже легализовали 219 000 работников, писали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда. Это на 21% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 180 500 человек.
Котяков сказал «Ведомостям», что обеление, как правило, происходит за счет оформления самозанятости для исполнителей отдельных услуг. По его словам, «вопросы, связанные с теневым сектором – с зарплатой в конвертах и с вовлечением в неофициальную занятость, – остаются». Он добавил, что режим самозанятых оформлен у 14 млн человек и в части случаев есть подмена трудовых отношений. Котяков указал на более чем 3 млн человек, которые вообще не осуществляют никакой деятельности, имея статус самозанятых.
Также иногда происходит подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, подчеркнул Котяков. Министр пояснил, что оформление отношений в качестве трудовых наделяет работодателя ответственностью за безопасность работников и организацию труда, он может понести наказание за отсутствие надлежащих условий. Тогда как исполнитель по гражданско-правовому договору не связан общим технологическим процессом со своим заказчиком и другими исполнителями и должен обеспечивать свою защиту сам, что повышает его риски.
С 10 января действует новый перечень признаков нелегального привлечения самозанятых к выполнению работ и оказанию услуг на основании гражданско-правовых договоров. Под подозрение могут попасть компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а также те, в которых работает более 35 самозанятых одновременно, если их среднемесячный доход превышает 35 000 руб., взаимодействие длится свыше трех месяцев, а 75% заработка приходится на одну организацию. Работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании, также может стать поводом для проверки.