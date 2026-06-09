Глава Минтруда рассказал о планах по легализации 1,3 млн работников в 2026 году

С 10 января действует новый перечень признаков нелегального привлечения самозанятых к выполнению работ и оказанию услуг на основании гражданско-правовых договоров. Под подозрение могут попасть компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а также те, в которых работает более 35 самозанятых одновременно, если их среднемесячный доход превышает 35 000 руб., взаимодействие длится свыше трех месяцев, а 75% заработка приходится на одну организацию. Работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании, также может стать поводом для проверки.