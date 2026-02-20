Налоговики Москвы отчитались об итогах борьбы с «низкозарплатными» организациями

Налоговики Москвы отчитались об итогах борьбы с «низкозарплатными» организациямиЭто принесло в бюджет столицы дополнительно 3 млрд рублей
Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по г. Москве представило доклад с итогами своей работы в 2025 г. и о основных задачах на текущий год. Основное направление было связано с обелением теневой занятости, рассказала начальник управления Марина Третьякова (ее слова передает представитель УФНС). Она подчеркнула, что НДФЛ традиционно составляет половину налоговых доходов Москвы и за прошедший год поступления от него выросли еще на 9% – до 2,4 трлн руб.
Отдельная работа по выводу из тени доходов физлиц проводится специальными межведомственными комиссиями по противодействию нелегальной занятости. По словам Третьяковой, на них в 2025 г. были заслушаны более 10 000 «низкозарплатных» организаций, из которых более трети по итогу сообщили о повышении налоговой базы. В итоге перечисления в бюджет выросли более чем на 3 млрд руб. Из 10 000 почти 1500 предприятий использовали труд самозанятых, добавила она.
«Всего в ходе мероприятий контроля, направленных на борьбу с фиктивным трудоустройством, в 2025 г. легализован труд 85 000 физических лиц, из которых более 7000 являются иностранными гражданами», – подчеркнула Третьякова.
Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости начали работу в субъектах с мая 2024 г. Их работа регламентирована специальным постановлением правительства. В комиссии входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов, а также профсоюзов. В их заседаниях также могут участвовать работники прокуратуры по приглашению председателя или его заместителя. Такие комиссии не вправе проводить проверки работодателей и привлекать их к ответственности, однако они могут собирать информацию о нарушениях и направлять ее в уполномоченные органы.
Налоговики усилили контроль за подменой трудовых отношений самозанятостью еще два года назад. ФНС видит риски использования самозанятости для подмены трудовых отношений у 182 000 (1,25%) из 14,6 млн зарегистрированных плательщиков налога на профдоход (НПД), говорил в октябре глава ведомства Даниил Егоров. При этом он подчеркнул, что риски, которые видит система, совсем необязательно означают реальную подмену трудовых отношений.
Число поданных москвичами деклараций постоянно растет – за прошедший год дополнительно привлечены к декларированию 29 000 граждан, получивших доходы от различных сделок с имуществом, в результате чего было доначислено более 2 млрд руб., сообщила Третьякова.
Еще одно направление работы московского УФНС касается обеления доходов формально не трудоустроенных граждан. Управлению удалось выявить почти 64 000 таких москвичей, которые по итогу формализовали источники получения средств. Дополнительная сумма поступлений от этих мероприятий превысила 9 млрд руб.
Власти с текущего года начали реализацию масштабного плана по обелению экономики. В декабре соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. «Это очень важно. Мы обсуждали это неоднократно. В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально», – сказал президент, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам вице-премьера Александра Новака, новый план вывода из тени затронет шесть основных направлений: внутреннюю торговлю, торговлю в рамках ЕАЭС, рынок труда, оборот наличных и цифровых валют, а также нелегальное кредитование и продажу табачной продукции. Сумма ожидаемых дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней с 2027 г. составит до 0,5% ВВП, или до 1 трлн руб. в год.