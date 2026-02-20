Налоговики Москвы отчитались об итогах борьбы с «низкозарплатными» организациями

Межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости начали работу в субъектах с мая 2024 г. Их работа регламентирована специальным постановлением правительства. В комиссии входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов, а также профсоюзов. В их заседаниях также могут участвовать работники прокуратуры по приглашению председателя или его заместителя. Такие комиссии не вправе проводить проверки работодателей и привлекать их к ответственности, однако они могут собирать информацию о нарушениях и направлять ее в уполномоченные органы.