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Россия введет экспортную пошлину в 8% на алмазы с 1 сентября

Ведомости

Правительство ввело пошлину в размере 8% от таможенной стоимости необработанных и частично обработанных алмазов массой от 0,45 карата до 10,8 карата и алмазов специальных размеров – массой более 10,8 карата. Постановление доступно на сайте опубликования нормативных актов.

Новая ставка начнет действовать 1 сентября 2026 г. Постановление датировано 12 июня.

29 января замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство предложило ввести экспортные пошлины на алмазы в рамках поддержки российской гранильной отрасли. Он объяснил, что в России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом, и министерство хочет изменить ситуацию.

18 мая «Ведомости» писали, что Минфин России прогнозирует существенный дефицит алмазов на мировом рынке к 2030 г., который будет вызван сокращением добычи драгоценных камней. В ближайшие годы завершатся сроки эксплуатации большого количества месторождений в Африке и России, в результате объем добычи алмазов в мире к 2030 г. снизится с текущих 80–100 млн до 20–30 млн каратов.

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