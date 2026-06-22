Цены на топливо и ГСМ в странах Европы выросли на 20% в мае

По сравнению с апрелем цены на дизельное топливо для потребителей в ЕС снизились на 5,8%, бензин подорожал на 0,8%. В марте ранее оба вида топлива демонстрировали рост: дизель прибавил 7,9%, бензин – 2,4%. В период с апреля по май дизель подорожал только в Румынии, рост составил 1,6%. Во всех остальных странах Евросоюза цены снизились. Сокращение зафиксировано в Германии, где стоимость дизельного топлива уменьшилась на 11,9%. Также заметное снижение отмечено в Греции, Эстонии и Ирландии.