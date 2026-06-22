Цены на топливо и ГСМ в странах Европы выросли на 20% в мае
Стоимость автомобильного топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в странах Евросоюза в мае 2026 г. увеличилась на 20,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства ЕС «Евростат».
Согласно опубликованной статистике, в марте показатель составлял 12,9% в годовом выражении, а в апреле достигал 20,8%. Наиболее заметно за год подорожало дизельное топливо – на 29%. Стоимость бензина за тот же период выросла на 16,2%. Для сравнения, в апреле годовой рост цен на дизель составлял 33,7%, а на бензин – 13,6%.
По сравнению с апрелем цены на дизельное топливо для потребителей в ЕС снизились на 5,8%, бензин подорожал на 0,8%. В марте ранее оба вида топлива демонстрировали рост: дизель прибавил 7,9%, бензин – 2,4%. В период с апреля по май дизель подорожал только в Румынии, рост составил 1,6%. Во всех остальных странах Евросоюза цены снизились. Сокращение зафиксировано в Германии, где стоимость дизельного топлива уменьшилась на 11,9%. Также заметное снижение отмечено в Греции, Эстонии и Ирландии.
В 23 странах ЕС цены в мае выросли по сравнению с апрелем. Самый заметный рост был зарегистрирован в Италии – 6,9%. Одновременно в Германии (-5,6%), Ирландии (-2,0%) и Швеции (-0,7%) стоимость бензина снизилась по сравнению с предыдущим месяцем.
В России также зафиксированы проблемы с бензином. В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. 21 июня в Крыму и Севастополе приостановили продажу топлива для гражданских лиц, часть потребителей обесточена из-за повреждения электросетей. Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики.