Путин поддержал переход грузоперевозок на электронные накладные
Президент РФ Владимир Путин одобрил переход транспортной отрасли на обязательное использование электронных накладных при грузоперевозках с 1 сентября 2026 г. Об этом сообщили в Минтрансе.
Глава ведомства Андрей Никитин представил президенту доклад о работе государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) на совещании с членами правительства.
По словам министра, система действует в добровольном режиме с 1 сентября 2022 г., что позволило участникам рынка протестировать цифровой документооборот на практике. Введение обязательных электронных накладных позволит в режиме реального времени отслеживать движение грузов и получать более точную информацию о состоянии отрасли.
Как отметили в Минтрансе, ГИС ЭПД станет основой для формирования транспортно-экономического баланса страны и Национальной цифровой транспортно-логистической платформы. К настоящему времени через систему оформлено более 41 млн документов, ежемесячно создается около 2 млн отправлений. К платформе подключены 14 000 компаний, включая X5, Ozon, «Магнит» и «Деловые линии».
Нормативная база для внедрения системы подготовлена совместно с ФНС. При этом предусмотрены случаи, когда документы можно будет оформлять в бумажном виде. Исключения коснутся специальных грузов, перевозок с участием иностранных контрагентов и перевозок для личных нужд граждан.
«За все время работы ГИС ЭПД не было критических сбоев, ключевые операторы включены в «белый список» Минцифры», – пояснили в Минтрансе.
Кроме того, ведомство предложило установить переходный период до 1 марта 2027 г., в течение которого перевозчиков не будут штрафовать за отсутствие электронных накладных. Эта инициатива также получила поддержку президента.
13 мая в Минтрансе также заявили, что к 2035 г. беспилотные грузовики займут 19% рынка. Никитин отмечал, что автономные авто уже работают на маршруте Санкт-Петербург – Казань, а их совокупный пробег превысил 17 млн км.