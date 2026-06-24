Путин поддержал переход грузоперевозок на электронные накладные

По словам министра, система действует в добровольном режиме с 1 сентября 2022 г., что позволило участникам рынка протестировать цифровой документооборот на практике. Введение обязательных электронных накладных позволит в режиме реального времени отслеживать движение грузов и получать более точную информацию о состоянии отрасли.