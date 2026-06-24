«Вкусвилл» закроет все магазины в Казахстане с 9 августа

1 апреля «Известия» со ссылкой на подсчеты компании Infoline писали, что торговая сеть закрыла 286 магазинов в 2025 г. Доля магазинов сократилась на 12,7% до 1973 точек. Количество компактных объектов торговой площадью до 100 кв. м уменьшилось на 24% до 635 точек. Как пояснили во «Вкусвилле», часть магазинов прекратили свою работу из-за оптимизации, связанной «с локацией и ассортиментом». Уточняется, что более 70% закрытых точек были в формате мини-магазинов – их сокращение было ожидаемым и связано с «ускорением доставки».