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«Вкусвилл» закроет все магазины в Казахстане с 9 августа

Ведомости

Сеть магазинов «Вкусвилл» с 9 августа прекращает работу всех своих розничных магазинов в Казахстане. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ритейлера.

В пресс-службе пояснили, что решение принято по итогам анализа двухлетней работы в стране. Во «Вкусвилле» уточнили, что компания переходит к новой модели присутствия – через партнерство с локальными ритейлерами и маркетплейсами.

Продукция «Вкусвилла» останется доступной для покупателей в Казахстане через российские маркетплейсы Ozon и Wildberries. Кроме того, в ближайшее время планируются поставки в магазин «Доковил» в Караганде, а также продолжаются переговоры с другими торговыми сетями о возможном сотрудничестве.

24 апреля сеть «Вкусвилл» запустила продажи на Wildberries. Сейчас услуга экспресс‑доставки доступна жителям большей части Москвы и отдельных районов Московской области. В перспективе к сервису смогут подключиться и покупатели из других городов. Сотрудничество построено по модели «Витрина экспресс» (EDBS): «Вкусвилл» сам отвечает за хранение, сборку и доставку товаров, а Wildberries выступает в роли платформы, которая напрямую соединяет продавца с покупателем.

1 апреля «Известия» со ссылкой на подсчеты компании Infoline писали, что торговая сеть закрыла 286 магазинов в 2025 г. Доля магазинов сократилась на 12,7% до 1973 точек. Количество компактных объектов торговой площадью до 100 кв. м уменьшилось на 24% до 635 точек. Как пояснили во «Вкусвилле», часть магазинов прекратили свою работу из-за оптимизации, связанной «с локацией и ассортиментом». Уточняется, что более 70% закрытых точек были в формате мини-магазинов – их сокращение было ожидаемым и связано с «ускорением доставки».

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