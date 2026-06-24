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Приватизация может принести от 300 млрд рублей в бюджет в 2026 году

Ведомости

Росимущество в 2026 г. планирует привнести в бюджет РФ как минимум 300 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Об этом сообщил руководитель ведомства Вадим Яковенко в ходе заседания комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественным отношениям, передает «Прайм».

«В текущем году мы рассчитываем принести в бюджет не менее 300 млрд руб. от приватизации имущества федерального», – сказал он.

В мае Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, в котором устанавливается срок исковой давности по спорам о приватизации. Он не может превышать 10 лет со дня нарушения права. В ходе пленарного заседания Госдумы председатель Вячеслав Володин напомнил, что инициатором рассмотрения будущего закона выступило само деловое сообщество.

В тот же день президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным заявил, что институт срока давности направлен на защиту интересов государства и общества. Он также напомнил, что в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам, и отметил, что постарается ускорить принятие решений по этому вопросу.

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