Приватизация может принести от 300 млрд рублей в бюджет в 2026 году

В тот же день президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным заявил, что институт срока давности направлен на защиту интересов государства и общества. Он также напомнил, что в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам, и отметил, что постарается ускорить принятие решений по этому вопросу.