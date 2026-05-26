Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TRNFP1 410,6+1,05%CNY Бирж.10,547-0,57%IMOEX2 580,47-0,68%RTSI1 136,2-0,68%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,58-0,16%
Главная / Общество /

ГД одобрила 10-летний срок исковой давности по спорам о приватизации

Ведомости

Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон, в котором устанавливается срок исковой давности по спорам о приватизации; он не может превышать десять лет со дня нарушения права. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Закон вносит изменения в ст. 196 и 217 ч. 1 Гражданского кодекса РФ. Согласно документу, срок исковой давности по искам об истребовании имущества, выбывшего из владений РФ, субъектов и муниципальных образований в результате его приватизации, а также по искам о применении других гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства о приватизации не может превышать 10 лет со дня нарушения права.

В ходе пленарного заседания Госдумы председатель Вячеслав Володин напомнил, что инициатором рассмотрения будущего закона выступило само деловое сообщество.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным заявил, что институт срока давности направлен на защиту интересов государства и общества. Он также напомнил, что в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам, и отметил, что постарается ускорить принятие решений по этому вопросу.

В феврале «Ведомости» писали о законопроекте, разработанном Минэкономразвития, по срокам давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Документ был согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства. По словам источника «Ведомостей», подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её