Ирак пока не планирует выходить из ОПЕК

25 июня Reuters сообщил, что Ирак может выйти из ОПЕК при отказе от повышения квоты. Неназванный высокопоставленный представитель министерства нефти Ирака заявил, что Багдад столкнулся с финансовым кризисом из-за вооруженного конфликта в Иране. В связи с этим, по его словам, стоит серьезно отнестись к значительному увеличению квоты страны в ОПЕК.