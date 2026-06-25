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Ирак пока не планирует выходить из ОПЕК

Ведомости

Ирак сейчас не рассматривает возможность выхода из ОПЕК, заявил официальный представитель министерства нефти страны Салим аль-Рикаби в комментарии Bloomberg.

«Сейчас мы не намерены выходить из ОПЕК и по-прежнему привержены работе в рамках организации и ее механизмов», – сказал он.

Аль-Рикаби отметил при этом, что страна намерена наращивать добычу в соответствии со своими производственными возможностями и потребностями и призывает ОПЕК увеличить квоту Ирака: «В противном случае придется принимать решение о том, оставаться в ОПЕК или выйти из нее».

25 июня Reuters сообщил, что Ирак может выйти из ОПЕК при отказе от повышения квоты. Неназванный высокопоставленный представитель министерства нефти Ирака заявил, что Багдад столкнулся с финансовым кризисом из-за вооруженного конфликта в Иране. В связи с этим, по его словам, стоит серьезно отнестись к значительному увеличению квоты страны в ОПЕК.

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