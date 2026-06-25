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Reuters: Ирак может выйти из ОПЕК при отказе от повышения квоты

Ведомости

Ирак рассматривает выход из ОПЕК, если его квота в организации не будет существенно повышена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с политикой страны.

По данным издания, государство при таком решении ОПЕК также рассмотрит «все доступные варианты». Как подчеркнул в беседе с изданием высокопоставленный представитель министерства нефти Ирака, страна столкнулась с финансовым кризисом из-за вооруженного конфликта в Иране. В связи с этим, по его словам, стоит серьезно отнестись к значительному увеличению квоты страны в ОПЕК.

При этом он добавил, что сейчас Ирак все же планирует остаться в организации и добиваться увеличения квоты. На вопрос о том, обсуждали ли власти страны выход из ОПЕК, он ответил: «Пока рано об этом говорить».

7 июня Reuters писал, что ОПЕК+ может согласовать увеличение целевых показателей по добыче нефти с июля. Издание отмечало, что семь ключевых участников сделки (в их число входит и Россия) с апреля по июнь увеличили квоты почти на 600 000 баррелей в сутки. Однако фактическая добыча в группе упала из-за сокращения экспорта странами Персидского залива: в апреле она составила в среднем 33,19 млн баррелей в сутки против 42,77 млн в феврале, следует из данных ОПЕК.

С 1 мая ОАЭ приняли решение покинуть ОПЕК и ОПЕК+. Причиной выхода из картеля стал пересмотр производственной политики, анализ текущих и перспективных мощностей, а также национальные интересы страны.

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