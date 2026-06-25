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Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время

Ведомости

Росавиация отменила рекомендации по ограничению полетов над Ираном в ночное время. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Авиакомпаниям из России рекомендовали не использовать воздушное пространство Исламской Республики с 23:00 по 11:00 мск. Росавиация ввела рекомендацию на период с 14 по 24 июня в целях обеспечения безопасности полетов.

«Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», – говорится в сообщении.

24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Тегеран соглашается с требованиями Вашингтона в ходе продолжающихся контактов между сторонами. При этом он добавил, что в случае отказа иранской стороны США готовы вернуться и «сделать то, что должны».

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