Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время
Росавиация отменила рекомендации по ограничению полетов над Ираном в ночное время. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.
Авиакомпаниям из России рекомендовали не использовать воздушное пространство Исламской Республики с 23:00 по 11:00 мск. Росавиация ввела рекомендацию на период с 14 по 24 июня в целях обеспечения безопасности полетов.
«Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», – говорится в сообщении.
24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Тегеран соглашается с требованиями Вашингтона в ходе продолжающихся контактов между сторонами. При этом он добавил, что в случае отказа иранской стороны США готовы вернуться и «сделать то, что должны».