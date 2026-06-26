В России утвердили единые правила проверки партнеров цифровых платформ
Правительство России утвердило единые правила проверки компаний и предпринимателей, желающих стать партнерами цифровых платформ или открыть пункт выдачи заказов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Постановление подготовлено Минэкономразвития в развитие закона «О платформенной экономике». Документ определяет перечень данных, подлежащих обязательной проверке, способы и сроки их подтверждения, а также порядок уведомления заявителей о результатах.
«Проверка партнеров цифровых посреднических платформ позволит защитить рынок от недобросовестных предпринимателей и мошенников», – рассказал Григоренко, отметив, что правила не создадут препятствий для добросовестных продавцов и исполнителей услуг.
Проверка станет обязательной и будет проводиться до заключения договора с цифровой платформой. Решение должно направляться заявителю в течение одного рабочего дня. В случае отказа оператор обязан оформить его в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом заявитель сможет пройти проверку повторно.
Объем проверяемых данных будет зависеть от статуса заявителя. Для российских юрлиц и ИП предусмотрена проверка ИНН, ОГРН, адреса и данных руководителя. Для самозанятых – ИНН и подтверждение статуса через сервис ФНС. Для иностранных компаний без филиала в России – полного наименования и регистрационного номера по законам страны регистрации.
Проверка может проводиться через государственные реестры, системы идентификации, включая ЕСИА, а для субъектов малого и среднего предпринимательства – через платформу МСП.РФ. В зависимости от способа срок проверки составит от одного календарного дня до пяти рабочих дней. Для иностранных организаций без российского представительства установлен особый порядок со сроком проверки до 15 рабочих дней. Обязанность проводить такие проверки у цифровых посреднических платформ появится с 1 октября 2026 г.
22 июня также сообщалось, что в России к 2027 г. планируется разработать стратегию развития цифровых платформ. В подготовке документа примут участие 11 федеральных министерств и Российский экспортный центр.