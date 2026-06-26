В России утвердили единые правила проверки партнеров цифровых платформ

Проверка может проводиться через государственные реестры, системы идентификации, включая ЕСИА, а для субъектов малого и среднего предпринимательства – через платформу МСП.РФ. В зависимости от способа срок проверки составит от одного календарного дня до пяти рабочих дней. Для иностранных организаций без российского представительства установлен особый порядок со сроком проверки до 15 рабочих дней. Обязанность проводить такие проверки у цифровых посреднических платформ появится с 1 октября 2026 г.