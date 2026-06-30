Решетников: энергоинфраструктура в России работает не на полную мощность
Значительная часть объектов энергетической инфраструктуры в России используется далеко не на полную мощность, а более эффективная загрузка существующих мощностей способна обеспечить дополнительный экономический рост. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По словам главы Минэкономразвития, потенциал действующей инфраструктуры остается недооцененным. Решетников считает, что оптимизация использования уже созданной инфраструктуры позволит увеличить потенциал на 15-20%.
«В результате коэффициент использования, у нас есть подстанции, которые мы построили, проходит 5-7 лет, они загружены на 7%», – сказал Решетников.
По его словам, предприятия могли бы отказываться от неиспользуемых мощностей, чтобы их могли задействовать другие потребители, в том числе центры обработки данных. Решетников также указал на возможности применения накопителей энергии и более активного использования возобновляемых источников, включая ветровую и солнечную генерацию, с последующим накоплением электроэнергии и ее выдачей в периоды повышенного спроса.
28 июня президент России Владимир Путин заявил на совещании, посвященном обеспечению внутреннего рынка топливом, что производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня.