Решетников: энергоинфраструктура в России работает не на полную мощность

По его словам, предприятия могли бы отказываться от неиспользуемых мощностей, чтобы их могли задействовать другие потребители, в том числе центры обработки данных. Решетников также указал на возможности применения накопителей энергии и более активного использования возобновляемых источников, включая ветровую и солнечную генерацию, с последующим накоплением электроэнергии и ее выдачей в периоды повышенного спроса.