В России появится аграрный каршеринг

«У этого проекта будет два контура: внутренний контур – это управление МТК, то есть техника. Внутренний контур будет заниматься учетом деятельности МТК – это техника, логистика, заказы, загрузка нашей техники, а внешний контур – это как раз возможность присоединиться со своей техникой к МТК и тем самым сделать работу техники более эффективной», – уточнил Косов.