В России появится аграрный каршеринг
В России запустили пилотный проект аграрного каршеринга. Об этом на рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.
Он отметил развитие машинно-технологических компаний (МТК) и цифровизации их деятельности. В этом году «Росагролизинг» запускает проект совместного пользования сельскохозяйственной техникой – аналог каршеринга.
«У этого проекта будет два контура: внутренний контур – это управление МТК, то есть техника. Внутренний контур будет заниматься учетом деятельности МТК – это техника, логистика, заказы, загрузка нашей техники, а внешний контур – это как раз возможность присоединиться со своей техникой к МТК и тем самым сделать работу техники более эффективной», – уточнил Косов.
4 июня стало известно, что Московский кредитный банк профинансирует закупку сельскохозяйственной спецтехники АО «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Компании подписали кредитный договор на шесть лет в рамках ПМЭФ-2026. Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов. В качестве предметов лизинга могут выступать спецтехника и оборудование для сельского хозяйства, электротехника или промышленные беспилотники, которые не загрязняют окружающую среду. На их закупку распространятся условия льготного финансирования.