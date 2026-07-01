Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LKOH4 570,5+0,4%CNY Бирж.11,478-1,21%IMOEX2 362,26+0,6%RTSI950,77+0,6%RGBI113,18-0,65%RGBITR753,46-0,6%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В России появится аграрный каршеринг

Ведомости

В России запустили пилотный проект аграрного каршеринга. Об этом на рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Он отметил развитие машинно-технологических компаний (МТК) и цифровизации их деятельности. В этом году «Росагролизинг» запускает проект совместного пользования сельскохозяйственной техникой – аналог каршеринга.

«У этого проекта будет два контура: внутренний контур – это управление МТК, то есть техника. Внутренний контур будет заниматься учетом деятельности МТК – это техника, логистика, заказы, загрузка нашей техники, а внешний контур – это как раз возможность присоединиться со своей техникой к МТК и тем самым сделать работу техники более эффективной», – уточнил Косов.

4 июня стало известно, что Московский кредитный банк профинансирует закупку сельскохозяйственной спецтехники АО «Росагролизинг» на 20 млрд руб. Компании подписали кредитный договор на шесть лет в рамках ПМЭФ-2026. Банк будет выделять транши на финансирование лизинговых контрактов. В качестве предметов лизинга могут выступать спецтехника и оборудование для сельского хозяйства, электротехника или промышленные беспилотники, которые не загрязняют окружающую среду. На их закупку распространятся условия льготного финансирования.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте