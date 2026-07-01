Новак: закрыть неэффективные компании физически невозможно
Просто закрыть неэффективные компании нельзя, это физически невозможно. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России.
Новак добавил, что увеличение производительности труда должно выйти на уровень национальной задачи России. В противном случае рост эффективности и конкурентоспособности экономики невозможен.
«Никаким образом мы не сможем конкурировать и повышать эффективность своей экономики без повышения производительности труда, внедрения современных технологий и так далее», – сказал вице-премьер.
В ходе выступления Новак также заявил о снижении доли экспорта в структуре ВВП РФ почти втрое и обратил внимание на сокращение доли топливно-энергетического комплекса, прежде достигавшего 18-20% ВВП, до 13% ВВП.