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Главная / Экономика /

Новак заявил о тройном снижении доли экспорта в структуре ВВП России

Ведомости

Доля экспорта в структуре ВВП РФ сократилась почти втрое. Об этом заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на Финансовом конгрессе Банка России.

Новак также обратил внимание на снижение доли топливно-энергетического комплекса, прежде достигавшего 18-20% ВВП.

«Сейчас доля его [ТЭК] снизилась до 13% ВВП, а в структуре доходов доля снизилась вообще с 42% до 22%», – сказал он (цитата по ТАСС).

Внешний долг РФ на 1 апреля достиг 299,06 млрд руб. против 306,76 млрд руб. в начале года, сообщили «Ведомости» 30 июня со ссылкой на статистику на сайте Банка России. Согласно расчетам Минфина, внешний долг России упал в апреле на рекордную величину – $4,2 млрд. Обязательства перед нерезидентами снизились за месяц с $61,1 млрд до $58,9 млрд. По данным Международного валютного фонда, соковкупный госдолг России в 2025 г. составил 18% ВВП, из них 16,5% приходятся на федеральное правительство, остальное – на долю регионов.

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