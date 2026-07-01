Новак заявил о тройном снижении доли экспорта в структуре ВВП России

Внешний долг РФ на 1 апреля достиг 299,06 млрд руб. против 306,76 млрд руб. в начале года, сообщили «Ведомости» 30 июня со ссылкой на статистику на сайте Банка России. Согласно расчетам Минфина, внешний долг России упал в апреле на рекордную величину – $4,2 млрд. Обязательства перед нерезидентами снизились за месяц с $61,1 млрд до $58,9 млрд. По данным Международного валютного фонда, соковкупный госдолг России в 2025 г. составил 18% ВВП, из них 16,5% приходятся на федеральное правительство, остальное – на долю регионов.