Внешний долг России снизился до 299 млрд рублей
Внешний долг РФ на 1 апреля составил 299,06 млрд руб. против 306,76 млрд руб. в начале года. Это следует из статистики на сайте Банка России.
По расчетам Минфина, как писало «РИА Новости», внешний долг России сократился в апреле на рекордную величину – $4,2 млрд. Обязательства перед нерезидентами уменьшились за месяц с $61,1 млрд до $58,9 млрд.
Согласно данным Международного валютного фонда, госдолг России в 2025 г. стал самым низким среди стран G20. Совокупная задолженность РФ составила 18% ВВП, из них 16,5% приходятся на федеральное правительство, остальное – на долю регионов.