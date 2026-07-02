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Главная / Бизнес /

Песков: вопрос финализации договора по «Силе Сибири – 2» на ВЭФ открыт

Ведомости

Кремлю неизвестно, состоится ли финализация соглашения между Россией и Китаем по «Силе Сибири – 2» на Восточном экономическом форуме в сентябре, но диалог продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы [газопровода]. Но состоится ли финализация на [Восточном экономическом] форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не берусь», – сказал он.

Песков отметил, что тема «Силы Сибири – 2» затрагивалась в ходе недавнего визита президента российского лидера Владимира Путина в Китай. 

Что даст России строительство «Силы Сибири – 2»

Бизнес / ТЭК

20 мая вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Пекин договорились ускорить проект «Сила Сибири – 2». Новак также рассказал, что окончательные договоренности по строительству газопровода «Сила Сибири – 2» близки к завершению, компании дорабатывают конкретные контракты.

В сентябре 2025 г. «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» с китайской CNPC. Длина газопровода составит 6700 км, 2700 км из которых – на территории России. Договоренность о поставках газа по новому газопроводу рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию транзитом будет поступать 50 млрд куб. м газа ежегодно.

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