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Путин разрешил «Газпрому» не соблюдать норму по числу независимых директоров

Ведомости

ПАО «Газпром» может не соблюдать норму по числу независимых директоров без последствий для уровня листинга на два года. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина.

Мера действует до 31 июля 2028 г.

На 17:00 мск цена акций «Газпрома» снизилась на 4,01% до 97,06 руб. 

29 июня акционеры «Газпрома» одобрили отказ от дивидендов в 2025 г. ПАО не выплачивает долю четвертый год подряд. По дивидендной политике компания направляет на выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2,5x.

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