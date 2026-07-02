Путин разрешил «Газпрому» не соблюдать норму по числу независимых директоров

29 июня акционеры «Газпрома» одобрили отказ от дивидендов в 2025 г. ПАО не выплачивает долю четвертый год подряд. По дивидендной политике компания направляет на выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2,5x.