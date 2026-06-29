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Акционеры «Газпрома» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры «Газпрома» одобрили отказ от дивидендов в 2025 г., следует из сообщения в центре корпоративной информации. Это четвертый год подряд, когда ПАО не выплачивает долю прибыли.

20 мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. По дивидендной политике ПАО, компания направляет на выплаты не менее 50% от скорректированной чистой прибыли при соотношении чистый долг/EBITDA не выше 2,5x.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2025 г. выросла на 7% год к году и достигла 1,3 трлн руб. В компании отмечали, что положительное влияние на показатель оказал рост финансовых доходов, связанный с переоценкой валютной части долга на фоне укрепления рубля.

Вместе с тем, выручка группы сократилась на 8% до 9,8 трлн руб. Доходы от продажи газа снизились на 9% и составили 3,8 трлн руб. Выручка от экспортных поставок газа с учетом акцизов и таможенных пошлин сократилась на 16% до 3 трлн руб.

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