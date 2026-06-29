Акционеры «Газпрома» одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Чистая прибыль компании по МСФО за 2025 г. выросла на 7% год к году и достигла 1,3 трлн руб. В компании отмечали, что положительное влияние на показатель оказал рост финансовых доходов, связанный с переоценкой валютной части долга на фоне укрепления рубля.