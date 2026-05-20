Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 041-0,79%CNY Бирж.10,46+1,06%IMOEX2 640,32-0,87%RTSI1 172,3-0,39%RGBI119,34+0,12%RGBITR783,12+0,14%
Главная / Инвестиции /

СД «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщили в компании.

Годовое собрание акционеров назначено на 26 июня. Оно пройдет с дистанционным участием акционеров. Регистрацию и доступ к заседанию организуют через личный кабинет акционера на платформе электронного голосования.

30 апреля «Газпром» опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании выросла на 7% год к году и достигла 1,3 трлн руб. В компании отмечали, что положительное влияние на показатель оказал рост финансовых доходов, связанный с переоценкой валютной части долга на фоне укрепления рубля.

Выручка группы по итогам года сократилась на 8% до 9,8 трлн руб. Доходы от продажи газа снизились на 9% и составили 3,8 трлн руб. Выручка от экспортных поставок газа с учетом акцизов и таможенных пошлин сократилась на 16% до 3 трлн руб. При этом продажи на внутреннем рынке выросли на 8%, достигнув 1,4 трлн руб.

Операционные расходы компании снизились на 8% до 8,4 трлн руб. Прибыль от продаж уменьшилась на 10% и составила 1,3 трлн руб. Показатель EBITDA по итогам 2025 г. сократился на 6% и составил 2,9 трлн руб.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её