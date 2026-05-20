СД «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Выручка группы по итогам года сократилась на 8% до 9,8 трлн руб. Доходы от продажи газа снизились на 9% и составили 3,8 трлн руб. Выручка от экспортных поставок газа с учетом акцизов и таможенных пошлин сократилась на 16% до 3 трлн руб. При этом продажи на внутреннем рынке выросли на 8%, достигнув 1,4 трлн руб.