СД «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Годовое собрание акционеров назначено на 26 июня. Оно пройдет с дистанционным участием акционеров. Регистрацию и доступ к заседанию организуют через личный кабинет акционера на платформе электронного голосования.
30 апреля «Газпром» опубликовал финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании выросла на 7% год к году и достигла 1,3 трлн руб. В компании отмечали, что положительное влияние на показатель оказал рост финансовых доходов, связанный с переоценкой валютной части долга на фоне укрепления рубля.
Выручка группы по итогам года сократилась на 8% до 9,8 трлн руб. Доходы от продажи газа снизились на 9% и составили 3,8 трлн руб. Выручка от экспортных поставок газа с учетом акцизов и таможенных пошлин сократилась на 16% до 3 трлн руб. При этом продажи на внутреннем рынке выросли на 8%, достигнув 1,4 трлн руб.
Операционные расходы компании снизились на 8% до 8,4 трлн руб. Прибыль от продаж уменьшилась на 10% и составила 1,3 трлн руб. Показатель EBITDA по итогам 2025 г. сократился на 6% и составил 2,9 трлн руб.