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«Газпром нефть» продолжит выплату дивидендов в соответствии с политикой компании

Ведомости

«Газпром нефть» продолжит выплачивать дивиденды в соответствии с дивидендной политикой. На них пойдет больше 50% прибыли, заявил глава компании Александр Дюков в ходе годового собрания акционеров.

«В наших планах продолжить развитие, реализовывать новые инвестиционные проекты, что позволит повышать как производственные, так и финансовые показатели. И это будет положительно влиять на размер дивидендных выплат», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Глава «Газпром нефти» предупредил, что макроэкономические условия и внешнеэкономическая конъюнктура повлияют так или иначе на выплаты дивидендов. Дюков отметил, что здесь сложно что-то предсказать.

22 мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал общему собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по итогам 2025 г. в размере 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие (17,3 руб.) финальная часть выплаты составит 28,11 руб. на акцию.

Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО снизилась в 2025 г. в два раза по сравнению с показателем предыдущего года до 245,8 млрд руб. Выручка компании в прошлом году сократилась на 12% к уровню 2024 г. до 3,6 трлн руб. Операционные расходы снизились на 7% до 3,2 трлн руб.

Прибыль до налогообложения сократилась в 1,9 раза до 364,3 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,07 трлн руб., что на 24% меньше результата 2024 г. Отношение чистый долг / EBITDA выросло с 0,6 на конец 2024 г. до 1,2 на 31 декабря 2025 г.

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