Пассажиры «Аэрофлота» смогут летать в Грузию и Израиль через Минск

Интерлайн-соглашение – договор между авиакомпаниями о признании билетов друг друга. Это позволяет пассажиру оформить единый билет на рейсы с пересадкой. В рамках соглашения пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через Минск.