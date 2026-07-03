Пассажиры «Аэрофлота» смогут летать в Грузию и Израиль через Минск
Пассажиры российского «Аэрофлота» смогут летать в Грузию, Израиль и Туркмению по интерлайн-соглашению с «Белавиа». Об этом сообщили в «Аэрофлоте».
Интерлайн-соглашение – договор между авиакомпаниями о признании билетов друг друга. Это позволяет пассажиру оформить единый билет на рейсы с пересадкой. В рамках соглашения пассажиры смогут путешествовать по единому билету в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Тель-Авив и Туркменбаши через Минск.
Пассажиры могут совершать полеты по единому билету из Минска, Гомеля, Бреста, Могилева до Москвы или Санкт-Петербурга и в любой пункт маршрутной сети «Аэрофлота». «Рейсы в/из пунктов Беларуси будет выполнять «Белавиа», далее – Аэрофлот», – уточнили в компании.
В апреле 2023 г. «Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о готовности белорусских предприятий наладить производство компонентов для российских самолетов.