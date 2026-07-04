В Новосибирской области возобновили работу АЗС с контролем заправки

2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже временно снизили с 15% до 10% от объема производства. Норматив будет снижен с 1 июля и будет действовать до конца сентября.