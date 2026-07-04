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В Новосибирской области возобновили работу АЗС с контролем заправки

Ведомости

В Новосибирской области возобновили работу некоторые безоператорные АЗС с удаленным контролем для увеличения доступности топлива. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Клемешов.

Он отметил, что несмотря на напряженную ситуацию с топливом, общественный транспорт и все коммунальные службы работают в штатном режиме.

В Новосибирской области не работает значительная часть АЗС. На работающих заправках наблюдаются очереди. Приоритет отдают общественным, специальным, коммунальным службам, автомобилям скорой помощи, общественному транспорту.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 3 июля сообщил, что приоритетной заправкой на АЗС обеспечат транспорт, задействованный в работе критически важных объектов.

2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже временно снизили с 15% до 10% от объема производства. Норматив будет снижен с 1 июля и будет действовать до конца сентября.

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