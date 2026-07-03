Из-за дефицита топлива в Новосибирской области приоритет отдан спецтранспорту
В связи со сложной ситуацией с обеспечением региона топливом приоритет при заправке на автозаправочных станциях будет предоставлен транспорту, от которого зависит работа жизненно важных служб и объектов. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По словам главы региона, в первую очередь топливо смогут получать автомобили экстренных служб, транспорта, обеспечивающего безопасность граждан, медицинскую помощь, доставку продуктов питания и функционирование других критически важных сфер.
Для снижения неудобств для остальных автомобилистов власти приняли решение выделить отдельное время для обслуживания приоритетного транспорта. Как отметил губернатор, по его согласованию оперативный штаб утвердил график, предусматривающий ночные часы для заправки спецтранспорта. Это позволит в дневное время уменьшить нагрузку на АЗС для остальных потребителей.
2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже временно снизили с 15% до 10% от объема производства. Меры необходимы, чтобы стабилизировать российский внутренний рынок. Норматив снижен на период с 1 июля по 30 сентября.
В этот же день вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подготовить конкретные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ. В частности, речь идет о регионах, где нет крупных нефтекомпаний.
1 июля Новак заявлял, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Возникающие на отдельных заправках локальные перебои носят логистический характер и оперативно устраняются. Вице-премьер также отмечал, что вертикально интегрированные нефтяные компании продолжают сдерживать рост цен на своих АЗС в пределах инфляции.