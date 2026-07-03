Из-за дефицита топлива в Новосибирской области приоритет отдан спецтранспорту

Для снижения неудобств для остальных автомобилистов власти приняли решение выделить отдельное время для обслуживания приоритетного транспорта. Как отметил губернатор, по его согласованию оперативный штаб утвердил график, предусматривающий ночные часы для заправки спецтранспорта. Это позволит в дневное время уменьшить нагрузку на АЗС для остальных потребителей.