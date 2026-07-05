Путин: задачей отрасли водного транспорта станет обновление флота
Отрасли водного транспорта необходимо продолжать обновление флота и модернизировать портовую инфраструктуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Среди поставленных задач президент также отметил выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, а также широкое внедрение современных технологий судоходства.
Глава государства акцентировал внимание на системообразующей роли водного транспорта в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок, а также в развитии внешнеэкономических связей.
Президент выразил уверенность в способности отрасли эффективно решать поставленные задачи на благо укрепления технологического суверенитета России.
В мае Путин поручил правительству разработать и представить меры по созданию флота, предназначенного для организации северного завоза – системы снабжения удаленных районов Крайнего Севера.
По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот порта Тамань в Краснодарском крае по итогам января – апреля 2026 г. составил 13,6 млн т. Это на 40,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Развитие портовой инфраструктуры запланировано в Краснодарском крае до 2030 г. Как сообщил председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, в портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска реализуют около 20 проектов с общим объемом инвестиций 500 млрд руб.