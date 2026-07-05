Путин: задачей отрасли водного транспорта станет обновление флота

Отрасли водного транспорта необходимо продолжать обновление флота и модернизировать портовую инфраструктуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Среди поставленных задач президент также отметил выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, а также широкое внедрение современных технологий судоходства.