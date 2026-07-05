Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,49+0,24%CHMK2 945+0,86%LIFE1,295+0,78%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,13+0,16%RGBITR747,83+0,26%
Главная / Бизнес /

Путин: задачей отрасли водного транспорта станет обновление флота

Ведомости

Отрасли водного транспорта необходимо продолжать обновление флота и модернизировать портовую инфраструктуру. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Среди поставленных задач президент также отметил выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, а также широкое внедрение современных технологий судоходства.

Глава государства акцентировал внимание на системообразующей роли водного транспорта в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок, а также в развитии внешнеэкономических связей.

Президент выразил уверенность в способности отрасли эффективно решать поставленные задачи на благо укрепления технологического суверенитета России.

В мае Путин поручил правительству разработать и представить меры по созданию флота, предназначенного для организации северного завоза – системы снабжения удаленных районов Крайнего Севера.

По данным Ассоциации морских торговых портов, грузооборот порта Тамань в Краснодарском крае по итогам января – апреля 2026 г. составил 13,6 млн т. Это на 40,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Развитие портовой инфраструктуры запланировано в Краснодарском крае до 2030 г. Как сообщил председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, в портах Новороссийска, Тамани, Туапсе, Темрюка и Ейска реализуют около 20 проектов с общим объемом инвестиций 500 млрд руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь