Никитин назвал развитие Севморпути одной из задач отрасли водного транспорта

Развитие Северного морского пути и внутренних водных артерий, модернизация флота и портов – задачи, стоящие перед отраслью водного транспорта. Об этом министр транспорта Андрей Никитин заявил в поздравлении к сотрудникам морского и речного транспорта в их профессиональный праздник. Среди важнейших задач он также отметил повышение безопасности перевозок и укрепление технологического суверенитета России. Министр подчеркнул, что успешное решение этих задач напрямую зависит от профессионализма работников отрасли.