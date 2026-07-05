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Никитин назвал развитие Севморпути одной из задач отрасли водного транспорта

Ведомости

Развитие Северного морского пути и внутренних водных артерий, модернизация флота и портов – задачи, стоящие перед отраслью водного транспорта. Об этом министр транспорта Андрей Никитин заявил в поздравлении к сотрудникам морского и речного транспорта в их профессиональный праздник. Среди важнейших задач он также отметил повышение безопасности перевозок и укрепление технологического суверенитета России. Министр подчеркнул, что успешное решение этих задач напрямую зависит от профессионализма работников отрасли.

Президент России Владимир Путин в поздравлении работников морского и речного флота с профессиональным праздником также отметил необходимость продолжать обновление флота и модернизировать портовую инфраструктуру. 

Среди задач, поставленных президентом, были также обозначены формирование устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, а также масштабное внедрение передовых судоходных технологий.

В мае Путин поручил правительству разработать и представить меры по созданию флота, предназначенного для организации северного завоза – системы снабжения удаленных районов Крайнего Севера.

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