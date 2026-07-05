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Главная / Бизнес /

Цены на лом черных металлов в России достигли годового пика

Ведомости

По итогам июня средняя цена на лом черных металлов на российском рынке достигла 18 250 руб. за тонну, обновив годовой максимум. По данным индекса «Транслома», котировки повышаются с начала июня. В сравнении с июнем 2025 г. рост составил 13%, что эквивалентно прибавке в 2000 руб. на тонну, пишет «Коммерсантъ».

Цена лома 3А без доставки выросла: в Татарстане – на 5% (до 19 500 руб.), в Екатеринбурге – на 4% (до 21 270 руб.), в Новосибирске – на 3% (до 16 410 руб.), в Московском регионе – на 2% (до 19 520 руб. за тонну).

По данным «Транслома», в 2025 г. сбор лома черных металлов в России сократился на 18,8% и составил 16,4 млн т. При этом объем поставок на предприятия, по оценке «Русмета», достиг 7,45 млн т.

Генеральный директор «Транслома» Сергей Астахов отметил, что нынешний рост цен на лом в значительной степени связан с закупочной политикой металлургов. По его словам, предприятия приобретают сырье скачкообразно, в то время как рынок не успевает заготовить необходимый объем и адаптироваться к меняющимся условиям.

Суммарный объем поставок лома черных металлов в 2025 г. снизился до 7,45 млн т. Это на 33% меньше, чем в 2024 г., и на 48%, чем в 2023 г. Предыдущие три года показатель превышал 10 млн т ежегодно.

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