ОАК: замену двигателей на SSJ-100 на российские оплатят авиакомпании

SSJ-100 был создан компанией «Яковлев», которая входит в ОАК. Принимали участие в проекте и европейские партнеры – итальянская Alenia Aeronautica и французская Safran Group – в совместном предприятии PowerJet с НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК), выпускавшем двигатели SaM146 для этого самолета. Серийное производство SSJ-100 началось в 2011 г.