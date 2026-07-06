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ОАК: замену двигателей на SSJ-100 на российские оплатят авиакомпании

Ведомости

Замену иностранных двигателей на российские аналоги на самолетах SSJ-100 оплатят авиакомпании по приемлемой стоимости, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха на «Иннопроме».

«Мы не планируем привлечения федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации», – отметил он (цитата по ТАСС).

По данным источников газеты «Коммерсантъ», работы по замене двигателей на SSJ-100 планируют начать в конце 2029 г., параллельно продлевая ресурсы на самолеты с иностранными двигателями. Стоимость программы оценивается примерно в 115 млрд руб. На один самолет потребуется около 2,3 млрд руб. Двигатели придется заменить на 50 самолетах.

6 мая «Ведомости» писали, что Минпромторг ищет претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства SSJ-100.

SSJ-100 был создан компанией «Яковлев», которая входит в ОАК. Принимали участие в проекте и европейские партнеры – итальянская Alenia Aeronautica и французская Safran Group – в совместном предприятии PowerJet с НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК), выпускавшем двигатели SaM146 для этого самолета. Серийное производство SSJ-100 началось в 2011 г.

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