ОАК: замену двигателей на SSJ-100 на российские оплатят авиакомпании
Замену иностранных двигателей на российские аналоги на самолетах SSJ-100 оплатят авиакомпании по приемлемой стоимости, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха на «Иннопроме».
«Мы не планируем привлечения федеральных средств для финансирования самой процедуры ремоторизации», – отметил он (цитата по ТАСС).
По данным источников газеты «Коммерсантъ», работы по замене двигателей на SSJ-100 планируют начать в конце 2029 г., параллельно продлевая ресурсы на самолеты с иностранными двигателями. Стоимость программы оценивается примерно в 115 млрд руб. На один самолет потребуется около 2,3 млрд руб. Двигатели придется заменить на 50 самолетах.
6 мая «Ведомости» писали, что Минпромторг ищет претендента на проведение работ по улучшению характеристик надежности, расширению назначенного ресурса, поддержанию эксплуатации и сохранению летной годности самолетов семейства SSJ-100.
SSJ-100 был создан компанией «Яковлев», которая входит в ОАК. Принимали участие в проекте и европейские партнеры – итальянская Alenia Aeronautica и французская Safran Group – в совместном предприятии PowerJet с НПО «Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК), выпускавшем двигатели SaM146 для этого самолета. Серийное производство SSJ-100 началось в 2011 г.