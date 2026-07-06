В ряде регионов водители стали заправляться по ночам на 280% чаще

При сравнении июня 2026 г. с июнем 2025 г. средний объем топлива в одном чеке снизился на 2–15% в зависимости от региона, однако количество транзакций в целом осталось стабильным, а в некоторых субъектах выросло. По данным T-Data, около четверти российских АЗС в июне реализовали меньше топлива, чем годом ранее, в том числе на более чем на 30% заправок в Карелии, Дагестане, Тыве, Курской, Орловской и Пензенской областях, а в Крыму и Севастополе продажи топлива полностью прекратились.