В ряде регионов водители стали заправляться по ночам на 280% чаще
В ряде регионов России число ночных заправок автомобилей выросло до 280%, а объем топлива в одном чеке снизился на 2–15%. Об этом сообщили «Ведомостям» в Т-банке.
Т-банк представил карту наличия топлива на территории России, на которой отображены более 20 000 автозаправочных станций. Исследование аналитиков T-Data показало, что при сравнении мая и июня 2026 г. число операций на АЗС в период с 00:00 до 06:00 увеличилось во всех рассматриваемых регионах – от 50 до 280%.
В Москве, Московской, Самарской и Владимирской областях, а также в Чувашии этот рост сопровождался лишь небольшим снижением дневной активности, тогда как в Крыму, Саратовской, Ивановской, Тульской и Ульяновской областях ночной спрос резко вырос на фоне падения дневных продаж до 50% и сокращения общего числа чеков. В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Томской областях, а также в Приморском крае увеличилось количество как дневных, так и ночных покупок.
При сравнении июня 2026 г. с июнем 2025 г. средний объем топлива в одном чеке снизился на 2–15% в зависимости от региона, однако количество транзакций в целом осталось стабильным, а в некоторых субъектах выросло. По данным T-Data, около четверти российских АЗС в июне реализовали меньше топлива, чем годом ранее, в том числе на более чем на 30% заправок в Карелии, Дагестане, Тыве, Курской, Орловской и Пензенской областях, а в Крыму и Севастополе продажи топлива полностью прекратились.
Доля затрат на топливо выросла с 48 до 51%, при этом перехода пользователей на альтернативные виды транспорта аналитики не зафиксировали.
2 июля вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и российским компаниям проработать конкретные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о регионах, в которых нет крупных нефтекомпаний. По данным правительства, участники совещания подробно проанализировали ситуацию в производстве нефтепродуктов, текущие запасы топлива и логистические маршруты, а также меры поддержки внутреннего рынка.
1 июля Новак говорил, что внутренний рынок страны обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. При этом Новак отметил существующий «разрыв» с ценами на независимых АЗС.