Алиханов: S7 планирует приобрести до 100 самолетов Ту-214
Авиакомпания S7 намерена приобрести от 70 до 100 импортозамещенных среднемагистральных самолетов Ту-214, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью ИС «Вести».
Переговоры с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») уже ведутся.
«Сейчас определяются с условиями этой поставки, с условиями лизинга и многими другими коммерческими вопросами», – заявил Алиханов.
О начале поставок Ту-214 заявил глава ОАК Вадим Бадеха 1 июня.
«Ведомости» писали в феврале, что ОАК планирует в 2029 г. начать поставки среднемагистральных самолетов Ту-214 для авиакомпании S7 в рамках готовящегося контракта на 100 воздушных судов. Изначально самолеты будут поставляться в версии с трехчленным экипажем, включающим бортинженера, а в дальнейшем ожидается переход на более современный двухчленный экипаж, говорил собеседник, знакомый с ходом обсуждения сделки.
Ту-214 рассчитан на 210 мест и относится к семейству среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-204/214, разработанных компанией «Туполев» в конце 1980-х гг. С 1990 г. Ту-204 выпускался на «Авиастар-СП» в Ульяновске, а модификация Ту-214 – с 1996 г. в Казани. Всего их было собрано около 90. Единственным коммерческим эксплуатантом этого вида судов является авиакомпания Red Wings, в парке у которой находятся три таких самолета.