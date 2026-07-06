Шохин: российский бизнес готов вложиться в систему раннего обнаружения БПЛА
Российский бизнес готов вкладываться в систему раннего обнаружения, оповещения и отражения беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ИС «Вести».
По его словам, бизнес готов не только свое родное защищать. Он хочет вкладываться в технологии, которые должны находиться на линии боевого соприкосновения.
«А это новый уровень технологий, новый уровень взаимодействия и координации», – подчеркнул Шохин.
28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо оперативно нарастить производство средств противовоздушной обороны. Их необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями, поскольку западные страны поставляют Украине ударные средства с новыми технологиями.
1 июля замначальника управления налогообложения юрлиц ФНС Андрей Коньков на вебинаре «Налог на прибыль организаций в 2026 г.» рассказал, что траты компаний на покупку средств защиты от атак беспилотников могут признаваться расходами для целей налогообложения при соблюдении общих условий, предусмотренных ст. 252 Налогового кодекса (НК).
«Если вы покупаете беспилотник или средства комплекса радиоэлектронной борьбы, которые могут стоить 200 000 руб., считайте это основным средством, потому что это прибор, который используется вами для осуществления дохода. Он помогает защитить ваши непосредственные производственные мощности», – сказал Коньков.