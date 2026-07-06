Шохин: российский бизнес готов вложиться в систему раннего обнаружения БПЛА

«Если вы покупаете беспилотник или средства комплекса радиоэлектронной борьбы, которые могут стоить 200 000 руб., считайте это основным средством, потому что это прибор, который используется вами для осуществления дохода. Он помогает защитить ваши непосредственные производственные мощности», – сказал Коньков.