Путин подчеркнул необходимость увеличения производства средств ПВО
В России необходимо оперативно нарастить производство средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Первая задача – быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями», – сказал глава государства.
По его словам, также важно усилить покрытие важных объектов средствами ПВО с учетом того, что применяет Украина, поскольку западные страны поставляют ей ударные средства с новыми технологиями.
«Все это у нас на самом деле есть, вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры», – отметил он.
Поэтому для устранения временных сложностей, добавил Путин, необходимо организовать слаженную работу всех структур, что позволит обеспечить более надежную защиту критических объектов.
«Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства», – указал он.
28 июня на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России» Путин заявил, что Россию пытаются ослабить и устранить как мировую силу, которая «всегда стоял на пути зла». Глава государства подчеркнул, что этого никогда не удавалось сделать, не удается сейчас и не удастся в будущем.