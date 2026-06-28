Путин подчеркнул необходимость увеличения производства средств ПВО

28 июня на пленарном заседании первого этапа съезда «Единой России» Путин заявил, что Россию пытаются ослабить и устранить как мировую силу, которая «всегда стоял на пути зла». Глава государства подчеркнул, что этого никогда не удавалось сделать, не удается сейчас и не удастся в будущем.